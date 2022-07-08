Слов'янськ накрили обстрілами. Що думають люди

11 хвилин(и) тому

У 2014 році українська армія звільнила Слов'янськ від збройних формувань, якими командували російські бойовики. Але тепер армія РФ використовує всю руйнівну міць своєї артилерії.