Слов'янськ накрили обстрілами. Що думають люди
Слов'янськ накрили обстрілами. Що думають люди
Росія продовжує наступати на Донбасі. Після захоплення Лисичанська містом нової великої битви стає Слов'янськ.
Під артилерійським ударом опинилися ринок та житлові райони.
У 2014 році українська армія звільнила Слов'янськ від збройних формувань, якими командували російські бойовики. Але тепер армія РФ використовує всю руйнівну міць своєї артилерії.
Мешканців міста це лякає.
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