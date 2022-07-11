Служив в "Азові" - взяли в полон. Мама чекає 19-річного захисника Маріуполя
Служив в "Азові" - взяли в полон. Мама чекає 19-річного захисника Маріуполя
З російського полону повернулася частина захисників Маріуполя. Однак доля інших поки що невідома.
Мати 19-річного військового з полку "Азов" Назарія Гринцевича з Вінниці просить міжнародні організації налагодити зв'язок з сином.
Маріанна Колос розповідає про свої переживання та ділиться спогадами про сина, який служив парамедиком і рятував життя поранених побратимів.
Дівчина українського військового Катерина Перець згадує про свою поїздку до Маріуполя якраз напередодні повномасштабного російського вторгнення.
Відео - Насті Голошивець.
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