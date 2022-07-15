Ракетний удар по Вінниці. Як це було

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Ракетний удар по Вінниці. Як це було

22 хвилин(и) тому

Росіяни обстріляли крилатими ракетами Вінницю. Запуск здійснювався з підводних човнів у Чорному морі.

"Калібри" потрапили у будинок побуту в центрі міста, також зруйнували прилеглі діагностично-медичний центр та парковку.

За останньою інформацією, щонайменше 20 людей загинули, з них троє - діти. 15 вважаються зниклими безвісти. Ще близько 90 людей зазнали поранень, із них понад пів сотні перебувають у важкому стані.

Застереження: відео містить чутливі кадри.