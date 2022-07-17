"Ми не приховуємо намірів деокупувати Україну" - Резніков
"Ми не приховуємо намірів деокупувати Україну" - Резніков
Чи здатна українська ППО захистити від російських обстрілів? Чи дадуть Україні бойові літаки? Чи справді Україна має мільйонну армію? І чи дійсно Зеленський наказував звільнити південь України?
Про все це ми запитали міністра оборони України – Олексія Резнікова.
Міністр також розповів нам про втрати української армії, пояснив, як звільняли Зміїний та відповів на звинувачення у контрабанді зброї.
З головою оборонного відомства спілкувався кореспондент ВВС Святослав Хоменко.
Оператор: Дмитро Власов.
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