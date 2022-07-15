Резніков: "Найбільший пік наших втрат був у травні"

53 хвилин(и) тому

Чи здатна українська ППО захистити від російських обстрілів? Чи дадуть Україні бойові літаки? Чи справді Україна має мільйонну армію? І чи дійсно Зеленський наказував звільнити південь України?

Про все це ми запитали міністра оборони України – Олексія Резнікова.

Міністр також розповів нам про втрати української армії, пояснив, як звільняли Зміїний та відповів на звинувачення у контрабанді зброї.

З головою оборонного відомства спілкувався кореспондент ВВС Святослав Хоменко.

Оператор: Дмитро Власов.