"Люди згоріли заживо": Вінниця після обстрілу

10 хвилин(и) тому

Росія завдала ракетний удар по центру Вінниці 14 липня в розпал робочого дня. Поцілили в офісний центр, приватний медичний центр, концертну залу, парковку.

Відтоді відомо щонайменше про 24 загиблих. Пошкоджені майже пів сотні будівель.

Загинули в тому числі троє дітей - 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Поранення отримали 183 людини, 82 - госпіталізували, чотири людини - у важкому стані.

ВВС News Україна розповідає свідчення людей, що пережили обстріл центру міста.

Відео: Олександра Попенка і Жанни Безп’ятчук.