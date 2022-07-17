У Греції розбився український літак: що відомо

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У Греції розбився український літак: що відомо

18 хвилин(и) тому

У Греції розбився вантажний літак Ан-12, що належав українській транспортній компанії.

Він перевозив зброю та боєприпаси на замовлення міноборони Бангладеш. На борту судна був екіпаж з восьми громадян України. Усі вони загинули.

За офіційними даними, вантаж зброї не прямував до України й не має до неї жодного стосунку.

Ми зібрали все, що відомо про цю авіатрощу на цей момент.