"Не хотів бачити російський прапор". Що змусило афганця боронити Україну

"Не хотів бачити російський прапор". Що змусило афганця боронити Україну

"У мене було два варіанти - захищатися або померти", - каже Джалал Нурі.

Він пішов боронити Україну відразу після повномасштабного вторгнення Росії.

Україна - друга Батьківщина Джалала. Чоловік потрапив сюди ще дитиною, коли його родина тікала від радянського вторгнення в Афганістан.

Тепер він служить в ЗСУ, бо "не хоче бачити над головою російський прапор".

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