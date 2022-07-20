"Не хотів бачити російський прапор". Що змусило афганця боронити Україну
"Не хотів бачити російський прапор". Що змусило афганця боронити Україну
"У мене було два варіанти - захищатися або померти", - каже Джалал Нурі.
Він пішов боронити Україну відразу після повномасштабного вторгнення Росії.
Україна - друга Батьківщина Джалала. Чоловік потрапив сюди ще дитиною, коли його родина тікала від радянського вторгнення в Афганістан.
Тепер він служить в ЗСУ, бо "не хоче бачити над головою російський прапор".
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