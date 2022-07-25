Втратити сина і зненавидіти Путіна. Чи повстануть солдатські матері Росії?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Втратити сина і зненавидіти Путіна. Чи повстануть солдатські матері Росії?

30 хвилин(и) тому

Валя просить не показувати її обличчя або обличчя її сина. До того ж Валя - це несправжнє ім'я жінки.

Її син зник на війні, яку Росія розв'язала проти України.

Валя звинувачує у цьому Путіна і Кремль та стверджує, що її думку поділяють багато солдатських матерів Росії.

Матеріал кореспондента ВВС Стіва Розенберга.