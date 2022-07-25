Втратити сина і зненавидіти Путіна. Чи повстануть солдатські матері Росії?
Втратити сина і зненавидіти Путіна. Чи повстануть солдатські матері Росії?
Валя просить не показувати її обличчя або обличчя її сина. До того ж Валя - це несправжнє ім'я жінки.
Її син зник на війні, яку Росія розв'язала проти України.
Валя звинувачує у цьому Путіна і Кремль та стверджує, що її думку поділяють багато солдатських матерів Росії.
Матеріал кореспондента ВВС Стіва Розенберга.
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