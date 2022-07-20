Ердоган змусив Путіна чекати. Відплата за минулу образу?
Ердоган змусив Путіна чекати. Відплата за минулу образу?
Змушувати чекати колег на переговорах - моветон і прояв неповаги у політиці. Президент Росії часто вдавався до такого кроку.
Утім у Тегерані Путіну самому довелося чекати на візаві.
У 2020 президент РФ на дві хвилини затримався на перемовини з президентом Туреччини - той мусив весь цей час чекати під прицілом камер. Своєрідна відплата.
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