Ердоган змусив Путіна чекати. Відплата за минулу образу?

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Ердоган змусив Путіна чекати. Відплата за минулу образу?

31 хвилин(и) тому

Змушувати чекати колег на переговорах - моветон і прояв неповаги у політиці. Президент Росії часто вдавався до такого кроку.

Утім у Тегерані Путіну самому довелося чекати на візаві.

У 2020 президент РФ на дві хвилини затримався на перемовини з президентом Туреччини - той мусив весь цей час чекати під прицілом камер. Своєрідна відплата.