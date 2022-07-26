Маріуполь: як виживають його мешканці і що розповідають

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Маріуполь: як виживають його мешканці і що розповідають

1 година тому

Вже два місяці Маріуполь перебуває під контролем російських військових. Попри оптимістичні заяви російських чиновників та окупаційної влади, тут дуже складна ситуація з облаштуванням життя цивільного населення.

Маріуполь був зруйнований під час російського штурму, тут загинули тисячі цивільних мешканців.

Українські військові не припиняли тримати оборону, поки мали необхідні запаси амуніції та продовольства.