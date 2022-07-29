ЗСУ розбили Антонівський міст на Херсонщині

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ЗСУ розбили Антонівський міст на Херсонщині

1 година тому

ЗСУ повідомили про черговий удар по Антонівському мосту на Херсонщині.

Увечері у вівторок і вночі в мережах з'явилося кілька відео вибухів, які відбулися один за одним по Антонівському мосту.

А вранці у військових пабліках поширили кадри значних руйнувань споруди. Журналісти-розслідувачі ВВС змогли їх незалежно верифікувати.

Оглядачі пишуть, що фактично ударів завдали по тих самих точках, що й раніше цього місяця.

Антонівський міст є важливою артерією постачання для російських військових, що окупували частину півдня України.

Українська армія обстрілює цей міст високоточними американськими ракетами з установок HIMARS протягом липня.