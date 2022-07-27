ЗСУ розбили Антонівський міст на Херсонщині
ЗСУ повідомили про черговий удар по Антонівському мосту на Херсонщині.
Увечері у вівторок і вночі в мережах з'явилося кілька відео вибухів, які були один за одним на мосту.
А вранці у різних пабліках поширили кадри значних руйнувань споруди.
Журналісти-розслідувачі ВВС змогли їх незалежно верифікувати.
Оглядачі пишуть, що фактично ударів завдали по тих самих точках, що й раніше цього місяця.
Антонівський міст є важливою артерією постачання для російських військових, що окупували частину півдня України.
Українська армія обстрілює цей міст високоточними американськими ракетами з установок HIMARS протягом липня.
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