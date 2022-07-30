Кіт, що пережив окупацію на Зміїному острові
Кіт, що пережив окупацію на Зміїному острові
Змій - так назвали чорне кошеня, яке українські військові помітили на острові Зміїний після того, як звідти втекли росіяни.
Російська сторона назвала це "кроком доброї волі", хоча ЗСУ наголосили, що це сталося після масованих бомбардувань острова, а міжнародні оглядачі підтвердили, що швидше за все росіяни просто не змогли втриматися там.
А котик - зміг. Тепер він живе у Києві.
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