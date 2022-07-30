"Я звертаюся до нього за іменем". Документальний фільм ВВС про трагедію Бучі
"Я звертаюся до нього за іменем". Документальний фільм ВВС про трагедію Бучі
У березні цього року місто Буча опинилося під окупацією російських військ, які намагалися вийти на Київ.
Після вторгнення росіяни вчинили бійню, яка вразила світ.
Але – всупереч усім шансам – дехто зміг її пережити.
У цьому фільмі єдиний, хто вижив після жахливого злочину в Україні, приєднується до дружин і матерів своїх загиблих товаришів, аби розповісти надзвичайну історію.
Хоча страти мали на меті дегуманізувати та повністю стерти жертв, це потужне свідчення любові перед обличчям терору.
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