Як розбомблений драмтеатр Маріуполя переїхав до Ужгорода

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Як розбомблений драмтеатр Маріуполя переїхав до Ужгорода

40 хвилин(и) тому

Знищений у Маріуполі драмтеатр відновив роботу в Ужгороді. Першою виставою театру стала п'єса "Крик нації" про життя українського поета й дисидента Василя Стуса.

Вони знову на великій сцені – вперше за останні 4 місяці.

Актори драматичного театру в Маріуполі пережили блокаду та окупацію рідного міста. Але вистояли й презентували глядачам нову виставу в Ужгороді. Саме в цьому місті маріупольці знайшли прихисток. Біженців прийняли в місцевому музично-драматичному театрі. Першою виставою театру стала п’єса “Крик нації” про життя українського поета й дисидента Василя Стуса.

16 березня російські війська скинули потужні бомби на драмтеатр у Маріуполі. У цей час в приміщенні ховалися близько тисячі місцевих жителів, серед яких жінки, діти та літні люди. Внаслідок бомбардування загинуло щонайменше 300 маріупольців.