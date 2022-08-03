Ненсі Пелосі не послухала Китай і прилетіла на Тайвань. Як це було

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Ненсі Пелосі не послухала Китай і прилетіла на Тайвань. Як це було

7 хвилин(и) тому

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози та попередження Пекіна.

Візит політикині відбувається під час кризи відносин між США та Китаєм, а також загостренням між Пекіном і Тайбеєм.

Китай не визнає незалежності Тайваню.

Америка ж твердить, що візит третьої особи держави на острів ніяк не суперечить відносинам між США та Китаєм і є символом "непохитної підтримки" Вашингтона демократії Тайваню.

Пекін уже попередив про потужну відповідь і оголосив про військові навчання навколо острова з 4 по 7 серпня.