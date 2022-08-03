Ненсі Пелосі не послухала Китай і прилетіла на Тайвань. Як це було
Ненсі Пелосі не послухала Китай і прилетіла на Тайвань. Як це було
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози та попередження Пекіна.
Візит політикині відбувається під час кризи відносин між США та Китаєм, а також загостренням між Пекіном і Тайбеєм.
Китай не визнає незалежності Тайваню.
Америка ж твердить, що візит третьої особи держави на острів ніяк не суперечить відносинам між США та Китаєм і є символом "непохитної підтримки" Вашингтона демократії Тайваню.
Пекін уже попередив про потужну відповідь і оголосив про військові навчання навколо острова з 4 по 7 серпня.
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