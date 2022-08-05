Херсонець розповів, як партизани діють в тилу ворога

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Херсонець розповів, як партизани діють в тилу ворога

31 хвилин(и) тому

Коли російські війська вторглися в Херсон, місцеві жителі вийшли на протест. Вони вимагали, щоб озброєні військові поверталися додому. Ті – завдали удару у відповідь. Та це не припинило опору. Спротив став прихованим. Херсонці активно долучаються до боротьби – аби зупинити окупацію.

Репортаж кореспондентки BBC Сари Рейнсфорд.

Ми домовилися про зустріч із кількома людьми цієї "прихованої армії". Вони просять не розголошувати місце зустрічі і не показувати їхніх обличь.

"Рух опору – величезний. Це тотальний опір" - розповів один із партизанів.

Чоловік розповідає, як українці діють в тилу ворога.

"Дивіться: хтось їде за кермом. Знають, що є військова база, яку окупанти захопили. Тому люди їдуть повз і знімають це все на відео. Таким чином ми дізнаємося, яка зброя є у росіян".

Далі цю інформацію передають українським військовим. Інша група використовує безпілотники. Їх запускають на лінії фронту – вистежують додаткові цілі. Це цивільні, не військові. Вони долучилися до боротьби – аби зупинити окупацію Херсона. Так виглядає опір, пояснює боєць. Він вимушений був покинути Херсон, аби уникнути арешту за власну діяльність. Розповідає, що росіяни мають дуже малу підтримку серед місцевого населення.

"Звичайно, людей фізично залякували. І психологічно. Та я вам скажу – люди все одно хочуть жити в Україні, а не в Росії. Хочуть повернути те мирне життя, яке було до 24 лютого. Багато жителів тільки й чекають, аби Херсон звільнили. Щоби це знову була Україна" - розповів партизан.

Проте супротив – небезпечний. Дениса Миронова упіймали під час того, як він збирав розвіддані та зброю для партизанів. Його тримали під вартою і побили до смерті. Мати Дениса має докази того, що її сина катували співробітники російського ФСБ.

"Вони його забили до смерті. Прив’язали його до дверей, обмотали йому голову скотчем і так побили мого сина, що від першого удару йому ламали ребра. Пробили легені. Він не міг поворухнутися. Він не міг ні лягти, ні навіть стояти", - каже жінка.