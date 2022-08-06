Як західна зброя змінює ситуацію на фронті? Репортаж BBC
Як західна зброя змінює ситуацію на фронті? Репортаж BBC
Кореспондент BBC Ендрю Гардінг вирушив на лінію фронту, щоби побачити зброю, яка може допомогти змінити хід цієї війни.
"Цезар" — це подарунок Франції Україні. Його гіганське дуло цілиться у мішень за двадцять сім кілометрів. Три постріли трохи більше, ніж за хвилину – і швидкий результат.
Солдати на передовій на сході Україні кажуть, що сучасна західна зброя загальмувала шалені бомбардування Росії. Однак для успіху потрібна не тільки зброя - а й навчені військові. Дивіться репортаж BBC.