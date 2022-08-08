Оркестр свободи: українці дебютували на фестивалі у Лондоні

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Оркестр свободи: українці дебютували на фестивалі у Лондоні

29 хвилин(и) тому

Український оркестр свободи - це музиканти з України, і ті, хто давно живе за кордоном, чи виїхав після початку масового вторгнення.

Загалом 75 людей, які за лічені тижні об'єдналися заради спільної мети - нагадати світу про українську культуру й про те, що в Україні досі триває війна.

Після виснажливих багатогодинних репетицій, нині оркестр підкорює європейську публіку й незабаром вирушить у турне до США.

Один із перших виступів виконавці дали в Королівському Альберт холі в рамках лондонського міжнародного музичного фестивалю BBC Proms й - одразу зірвали овації залу. Як це було - в наступному матеріалі.

Оператор: Максим Ломакін

Журналістка: Таня Харченко