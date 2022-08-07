На Донбасі триває обов'язкова евакуація цивільних. Люди, які місяцями жили під постійними обстрілами, покидають домівки.
На Донбасі триває обов'язкова евакуація цивільних. Люди, які місяцями жили під постійними обстрілами, покидають домівки.
Загалом з Донбасу планують вивезти вивезти приблизно 200 тисяч людей.
Евакуація українських громадян є пріоритетом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до жителів Донецької області та закликав їх якнайшвидше виїхати із небезпечних районів.
"Це рішення все одно доведеться приймати. Все одно. Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, тим більше людей поїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Тому, якщо у вас є можливість, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім'ї з діточками. Якщо у вас є можливість допомогти переселенцям – зробіть це", – сказав Володимир Зеленський.