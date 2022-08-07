На Донбасі триває обов'язкова евакуація цивільних. Люди, які місяцями жили під постійними обстрілами, покидають домівки.

10 хвилин(и) тому

"Це рішення все одно доведеться приймати. Все одно. Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, тим більше людей поїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Тому, якщо у вас є можливість, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім'ї з діточками. Якщо у вас є можливість допомогти переселенцям – зробіть це", – сказав Володимир Зеленський.