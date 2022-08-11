Що кажуть кримчани про вибухи біля Новофедорівки?

1 година тому

9 серпня військова база росіян в селищі Новофедорівка в анексованому Криму опинилась під ударом. Декілька потужних вибухів пролунало на території авіаційної частини і полігону. Після цього на виїзді з Новофедорівки утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагалися залишити селище.

Авіабаза у селищі Новофедорівка розташована біля міста Саки на південно-західному узбережжі Криму. До весни 2014 року тут була військова частина 10-ї бригади морської авіації Збройних сил України. Вона відома тим, що під час захоплення Криму російськими військовими чи не єдина змогла непомітно перемістити свою авіаційну техніку на материкову частину України.