Бої за Чорне море. Україна ламає плани Росії

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Бої за Чорне море. Україна ламає плани Росії

1 година тому

Росія намагається відрізати Україну від Чорного моря. З перших днів вторгнення, до якого Москва залучила великі сили, з російських кораблів тривають обстріли крилатими ракетами. Росія зруйнувала і захопила Маріуполь, утримує узбережжя Азовського моря, а також Херсон, інші міста. На півдні України йдуть важкі бої.

Однак в цій безпрецедентній кампанії Росії не вдалося провести успішні морські десантні операції, “елітні” бригади морської піхоти напоролися на жорсткий опір українських сил, російський флот втратив бойові кораблі і катери.

Україна змогла посилити свої бойові можливості. Зброя, яку надав Захід, змусила ЧФ РФ триматися далі.

Ситуацію в чорноморському регіоні кореспондент ВВС Альбій Шудря обговорював з експертом Центру оборонних стратегій Андрієм Риженком.