ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого він начебто став "непридатним для використання".
Це уже другий такий міст - раніше українські військові кілька разів ударили по Антонівському мосту, що є ключовим для регіону.
Частково пошкоджені також Антонівський залізничний міст та автомобільний міст через річку Інгулець у Дар'ївці.
Удари по мостах ускладнюють позиції російських військових на окупованій Херсонщині та їхню логістику.
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