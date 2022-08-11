ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС

36 хвилин(и) тому

ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого він начебто став "непридатним для використання".

Це уже другий такий міст - раніше українські військові кілька разів ударили по Антонівському мосту, що є ключовим для регіону.

Частково пошкоджені також Антонівський залізничний міст та автомобільний міст через річку Інгулець у Дар'ївці.

Удари по мостах ускладнюють позиції російських військових на окупованій Херсонщині та їхню логістику.