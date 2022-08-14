Паляниця з Бучі: історія пекарні після окупації

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Паляниця з Бучі: історія пекарні після окупації

14 хвилин(и) тому

"Хатинку пекаря", що на околицях Бучі, тут знає практично кожен.

Розмальований будиночок видно здалеку, але це місце радше знаходять за ароматом свіжоспеченого хліба.

Черги під пекарнею – тут не рідкість, й не тому, що дефіцит, а тому, що такого хліба більше ніде не знайти. Пекарі мають авторські рецепти, а хліб випікають виключно на дровах.

Головний задум цієї хатинки – відроджувати давні традиції хлібопечення, каже її засновник і головний пекар Ярослав Бурківський.

Випікати хліб він почав ще до війни, а вона лише довела – без хліба нікуди, а традиційні способи його випікання часто можуть врятувати життя і прогодувати у скрутні часи.

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова і Жанна Безпʼятчук.