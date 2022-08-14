Паляниця з Бучі: історія пекарні після окупації
"Хатинку пекаря", що на околицях Бучі, тут знає практично кожен.
Розмальований будиночок видно здалеку, але це місце радше знаходять за ароматом свіжоспеченого хліба.
Черги під пекарнею – тут не рідкість, й не тому, що дефіцит, а тому, що такого хліба більше ніде не знайти. Пекарі мають авторські рецепти, а хліб випікають виключно на дровах.
Головний задум цієї хатинки – відроджувати давні традиції хлібопечення, каже її засновник і головний пекар Ярослав Бурківський.
Випікати хліб він почав ще до війни, а вона лише довела – без хліба нікуди, а традиційні способи його випікання часто можуть врятувати життя і прогодувати у скрутні часи.
Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова і Жанна Безпʼятчук.
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