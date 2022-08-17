Історична мить: президент Польщі став на коліна перед пам'ятником воїнам УНР

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Так він вшанував військових, які в 1920 році разом із поляками боролися проти більшовиків. 15 серпня у країні відзначають День Війська Польського. У цей день вшановують пам'ять солдатів, полеглих за свободу Польщі. Поляки згадують про переможну Варшавську битву 1920 року. Битва увійшла в історію під назвою "Диво на Віслі". Тоді наші сусіди відбили атаку більшовиків і завдали поразки Червоній армії.

"Тоді більшовики були впевнені у своїй ефектній перемозі. Їх зупинив героїзм наших воїнів. Завдяки маршалу Юзефу Пілсудському, воєначальникам, завдяки стійкості воїнів і неймовірному героїзму вдалося перемогти "совєтів", відбити їх і здобути одну з найбільших і найважливіших перемог в історії не тільки Європи, але й світу. Вони захищали країну від більшовизму, від людської жорстокості, від зґвалтувань, від смерті, від тієї неймовірної люті, яку несла з собою тоді радянська армія. Щоб було ясно: усі ви знаєте, що мало що змінилося. У цей момент ми зрозуміли, що значить боронити Батьківщину й незалежність. Тепер це видно набагато чіткіше. Ми дивимося на людей, які приїхали до нас з України, втікаючи від війни. І розуміємо, що захист Батьківщини приносить також і смерть. І навіть у 21 столітті доводиться захищати незалежність своєї країни. Честь і хвала воїнам! Вічна пам'ять полеглим" - заявив Анджей Дуда.