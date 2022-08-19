Як дрони допомагають ЗСУ цілити в росіян
Війна в Україні – це війна з використанням артилерії.
На півдні поблизу Херсона українська армія посилила обстріли російських позицій, випереджаючи їхній контрнаступ.
Але військові працюють не самі – їм допомагають корегувальники вогню.
Вони є частиною українських сил спецпризначення.
Їхня робота полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників ідентифікувати цілі та передати їхні координати українській артилерії.
Кореспондент ВВС Абдужаліл Абдурасулов вирушив на завдання з одним із таких корегувальних підрозділів.
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