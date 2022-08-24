Дерусифікація і чистка "совка". Як валять пам'ятники, які нагадують про окупанта

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Дерусифікація і чистка "совка". Як валять пам'ятники, які нагадують про окупанта

59 хвилин(и) тому

В Україні триває процес дерусифікації. Вже перейменували чимало вулиць, у багатьох містах демонтували пам’ятники Леніну та іншим російським діячам, а народні депутати ухвалили ряд законів, які мають це контролювати.

Так Новоград-Волинський перейменували на Звягель — депутати повернули історичну назву міста. Приблизно через рік почнеться процес заміни герба Радянського Союзу на український тризуб на щиті Батьківщини-матері у Києві.

Українці дедалі частіше запитують: чому в нас досі є вулиці й пам’ятники російським діячам та правителям?

Журналісти BBC News Україна поспілкувалися з істориками та громадськими активістами. І спробували знайти пояснення, чому затягується процес дерусифікації.