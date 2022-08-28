Торк з полку "Азов" роповів ВВС про російський полон

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Торк з полку "Азов" роповів ВВС про російський полон

31 хвилин(и) тому

Росія вирішила влаштувати у Маріуполі так званий "суд" над нацизмом.

У центрі російської пропагандистської кампанії перебуває полк "Азов", який впродовж трьох місяців в Маріуполі сковував наступ російської армії.

Військовий полку з позивним "Торк" проходить реабілітацію після поранення під час оборони Маріуполя.

Олександр брав участь у боях за рідне місто, але потім підірвався на розтяжці. Дивом зміг добратися до заводу "Азовсталь" під смертельним обстрілом.

Разом з іншими захисниками з "Азовсталі" потрапив у полон і потрапив на контрольовану Україною територію вже після обміну полоненими.

Кореспондент BBC поспілкувався з Олександром про бойові дії, місто Маріуполь, штампи роспропаганди про "Азов".

Але першим запитанням було про те, чи можна було попередити загибель його побратимів у в'язниці в Оленівці.

Відео Альбій Шудря, Олег Карп'як.