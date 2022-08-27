Пів року війни - у фактах, фразах і мемах

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Пів року війни - у фактах, фразах і мемах

21 хвилин(и) тому

Рано вранці 24 лютого Росія почала новий виток війни, атакувавши Україну одразу на кількох напрямках чи не всіма можливими засобами.

Згодом в Україні і світі це почали називати повномасштабним вторгненням.

Війна, яка за задумом Кремля мала закінчитися чи то за кілька днів, чи то за кілька тижнів, триває вже шість місяців.

Роман Лебедь пропонує озирнутися і пригадати, як розгорталися ці події.