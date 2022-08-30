Знайти батьків усупереч Росії, "ДНР", війні та кордонам

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Знайти батьків усупереч Росії, "ДНР", війні та кордонам

28 хвилин(и) тому

У січні цього року 17-річний Тимофій разом із трьома братами і двома сестрами приїхав до санаторію в Маріуполі. Туди на оздоровлення дітей щороку відправляли їхні прийомні батьки - Ольга і Денис Лопаткіни.

Загалом у родині Лопаткіних - дев'ятеро дітей, з них семеро - прийомні. До кінця лютого сім'я жила у Вугледарі на Донеччині.

Та повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, мало не розбила цю родину.

Фільм розповідає історію шістьох дітей, які виживали в обложеному Маріуполі, пройшли "ДНР" та Росію і знайшли батьків аж у Франції.