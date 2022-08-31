Контрнаступ на півдні. Що там відбувається і чому ОП готує евакуацію з Криму

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Контрнаступ на півдні. Що там відбувається і чому ОП готує евакуацію з Криму

11 хвилин(и) тому

Контрнаступ Збройних сил України на півдні триває.

Вночі українська армія традиційно вдарила по базах і складах зброї російських військових.

В офісі президента України повідомили, що розробляють план евакуації для жителів Криму на час деокупації.

Утім чіткіших коментарів від української влади щодо просування контрнаступу натепер немає.

Президент Зеленський вкотре повторює: війна завершиться лише після звільнення Криму і Донбасу.

І саме Херсонщина, на думку багатьох експертів, відкриє двері для повернення Криму в Україну.