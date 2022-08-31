Пожежа в Криму. Горить нафтобаза чи склад?
Пожежа в Криму. Горить нафтобаза чи склад?
В Криму у селищі Красногвардійське Джанкойського району вранці спалахнула пожежа.
Місцеві мешканці розповідають про вогонь на нафтобазі.
Однак так звана влада анексованого півострова стверджує, що полум'я вирувало на складі магазину. Причиною називають коротке замикання.
16 серпня у Джанкої та Джанкойському районі сталися вибухи, які російська влада назвала "диверсією", а радник офісу президента Михайло Подоляк - "денацифікацією в дії".
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