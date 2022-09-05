"Українці обрали шлях опору" - Олена Зеленська на ВВС

58 хвилин(и) тому

У розмові з журналісткою Олена Зеленська закликала висвітлювати людські історії цієї війни, втрати, які напад Росії завдав кожній українській родині, і зазначила, що українці продовжуватимуть боротьбу попри заклики до компромісу з агресором.

У відеоінтерв'ю, яке вийшло в неділю, 4 вересня, вона також розповіла, який вплив мала війна на її родину та бажання її дітей, а ще додала, що українці не можуть скоритися, адже просто не мають іншого вибору.