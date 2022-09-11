Всередині режиму Талібан. Документальний фільм ВВС
Кореспондентка ВВС Ялда Хакім отримала дозвіл від нового уряду Талібану відвідати Афганістан. Вона вирушає у подорож, аби побачити, якою стала країна за керівництва талібів.
Економіка балансує на межі краху, мільйонам людей загрожує голод, а таліби, що колись сіяли терор, тепер самі зіштовхнулися із загрозою.
То чи зможе Талібан сформувати уряд, який дозволить залишити їхнє криваве минуле позаду і допоможе відбудувати понівечену країну?
11 вересня 2021 року - день, коли таліби підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані.
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