Всередині режиму Талібан. Документальний фільм ВВС

1 година тому

Кореспондентка ВВС Ялда Хакім отримала дозвіл від нового уряду Талібану відвідати Афганістан. Вона вирушає у подорож, аби побачити, якою стала країна за керівництва талібів.

Економіка балансує на межі краху, мільйонам людей загрожує голод, а таліби, що колись сіяли терор, тепер самі зіштовхнулися із загрозою.

То чи зможе Талібан сформувати уряд, який дозволить залишити їхнє криваве минуле позаду і допоможе відбудувати понівечену країну?

11 вересня 2021 року - день, коли таліби підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані.