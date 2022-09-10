Новий король Британії Чарльз III виступив з першою промовою

1 година тому

"Я звертаюся до вас сьогодні з почуттям глибокої скорботи. Впродовж всього свого життя Її Величність Королева — моя улюблена мати — була натхненням і прикладом для мене та всієї моєї сім'ї" — сказав король. Він зазначив, що Єлизавета ІІ зійшла на трон, коли Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ. Під час її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань. Змінювалися і принципи управління державою.