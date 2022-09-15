Зеленський в Ізюмі: "Будуть трибунал і вироки"
Зеленський в Ізюмі: "Будуть трибунал і вироки"
Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Ізюм і взяв участь в урочистому піднятті прапора.
"Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви - найцінніше, що в нас є", - сказав він, подякувавши військовим.
Під час робочої поїздки на Харківщину президент також вручив нагороди українським військовим, провів нараду щодо ситуації на фронті та деокупованих територіях, поговорив із мером Ізюма.
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