Зеленський в Ізюмі: "Будуть трибунал і вироки"

1 година тому

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Ізюм і взяв участь в урочистому піднятті прапора.

"Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви - найцінніше, що в нас є", - сказав він, дякуючи військовим.

Під час робочої поїздки на Харківщину президент також вручив нагороди українським військовим, провів нараду щодо ситуації на фронті та деокупованих територіях, поговорив із мером Ізюма.