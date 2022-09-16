Офіцери армії РФ з джакузі, місцеві - як раби. Що говорять про окупацію на Харківщині

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Офіцери армії РФ з джакузі, місцеві - як раби. Що говорять про окупацію на Харківщині

25 хвилин(и) тому

Російські офіцери жили в будинках з джакузі й басейном та набирали прислугу з місцевих. Про таке ВВС розповіли бійці 127 бригади ЗСУ, що звільнила село Великі Проходи на півночі Харківщини, поруч з українсько-російським кордоном.

Місцеві мешканці розповідають, що російські військовослужбовці заставляли працювати їх за хліб та цигарки. Декого побили й кидали "в яму" за непослух.

Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.

Дехто з місцевих називає це "піврічним рабством". Декому довелося пережити численні обшуки у своїх домівках. А більшість населення звідси виїхала.