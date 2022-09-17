"Квіти на руїнах" - жінка в Макарові доглядає квітник на згарищі

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"Квіти на руїнах" - жінка в Макарові доглядає квітник на згарищі

48 хвилин(и) тому

Під російськими обстрілами її дім у Макарові, який будували й облаштовували чотири покоління цієї родини, перетворився на руїни та згарище.

Все життя жінка вирощувала квіти та вчила дітей грати на піаніно.

Втративши все, що мала, вона й далі доглядає свій квітник та грає по пам’яті на піаніно… Адже ноти теж згоріли.

Відео Анастасії Грібановоі, Жанни Безп’ятчук.