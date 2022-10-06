Смерть дитини. Документальний фільм ВВС

7 хвилин(и) тому

Як жити із нестерпним? Коли із вами та вашими рідними трапилося найгірше, і вам нема кого звинувачувати, окрім себе?

Кожен з героїв цього фільму несе провину за смерть своєї дитини. Їхні чесні та глибоко особисті історії дають нам змогу зрозуміти, як це жити із тим, що спричинили їхні дії.

Втрата дитини по-різному вплинула на життя героїв, адже всі вони мають різний соціальний статус, коло спілкування і стосунки. Однак всіх цих батьків обʼєднує одне - реакція суспільства, яке зазвичай реагує гнівом та засудженням.

Адже, що це за батьки, які могли, наприклад, забути дитину у машині? Ця документальна стрічка змінює наші шаблонні уявлення про провину, покарання та прощення.

ВВС має право на розповсюдження цього документального фільму на всіх територіях, за винятком: США, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Андорра, Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство, Китай, Тайвань.