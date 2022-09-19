Росіяни обстріляли зону Південноукраїнської АЕС

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Росіяни обстріляли зону Південноукраїнської АЕС

1 година тому

Росія вночі обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції, ракета впала за 300 м від реакторів, повідомили в пресслужбі держаного підприємства "Енергоатом".

Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

В "Енергоатомі" додали, що також відключилися три високовольтні лінії електропередачі.