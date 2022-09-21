"Мій батько – окупант". Історія російської сім’ї

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"Мій батько – окупант". Історія російської сім’ї

29 хвилин(и) тому

Двійнятам Єлизаветі та Анастасії із російського міста Псков – по 18 років. Але вони вже вимушені жити окремо від сім’ї.

Батько дівчат служить у 76-ій десантно-штурмовій дивізії, яка була у Бучі у перші місяці вторгнення росіян в Україну.

Єлизавета й Анастасія не підтримують війну, у березні їх затримували за участь у протесті. Батькові, який повернувся додому через пів року після початку бойових дій за станом здоров’я, це очевидно не подобається.

Через постійні конфлікти дівчата переїхали на квартиру, яку їм допомогла знайти правозахисна організація для жінок.

Вони кажуть, що планують продовжувати політичну активність.