Як росіяни вийшли на акції проти мобілізації

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Як росіяни вийшли на акції проти мобілізації

36 хвилин(и) тому

В Росії пройшли акції проти оголошеної мобілізації та війни.

Демонстрації відбулися в 38 містах.

До учасників силовики застосовували силу – протестувальників били кийками. Людей затримували в Калінінграді, Архангельську, Самарі, Іркутську, Казані, Твері, Новосибірську, Якутську та інших містах РФ. Кількість затриманих перевищила тисячу.