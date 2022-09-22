Як росіяни вийшли на акції проти мобілізації
Як росіяни вийшли на акції проти мобілізації
В Росії пройшли акції проти оголошеної мобілізації та війни.
Демонстрації відбулися в 38 містах.
До учасників силовики застосовували силу – протестувальників били кийками. Людей затримували в Калінінграді, Архангельську, Самарі, Іркутську, Казані, Твері, Новосибірську, Якутську та інших містах РФ. Кількість затриманих перевищила тисячу.
21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Вона охопить 300 тисяч резервістів.