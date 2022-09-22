Азов і не тільки – кого звільнили з полону в Росії

58 хвилин(и) тому

Відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна отримала 215 полонених, серед яких багато офіцерів та захисників "Азовсталі". Росія отримала Віктора Медведчука і понад 50 своїх військових.

Як заявив голова офісу президента Андрій Єрмак, усього з російського полону звільнили 215 військовослужбовців, з них 108 бійців "Азову". Серед звільнених - 124 офіцери.

Він уточнив, що 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також звільнили 5 командирів-захисників Маріуполя, їх обміняли на 55 російських військових. За словами Андрія Єрмака, звільнені командири перебуватимуть у Туреччині - згідно з "попередніми домовленостями".