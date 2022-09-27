Ірина Верещук:"Референдум ми ніколи не визнаємо. І результат не матиме жодної юридичної сили"
Ні світ, ні Україна ніколи не визнають "референдуми" на окупованих територіях. Таке переконання в інтерв'ю BBC News Україна висловила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Результати такого “волевиявлення” не матимуть жодної юридичної сили. Всім, хто залишився на окупованій території, я наполегливо рекомендую ігнорувати цей процес", - зазначила пані Верещук.
Журналісти BBC News Україна зустрілися з Іриною Верещук у польському Жешуві. Віцепрем’єрка побувала у медичному хабі в Ясенці, що за 100 кілометрів від українського кордону.
Ми розпитали в Ірини Верещук про лікування поранених, останній масштабний обмін та повернення полонених “азовців”. Крім того, говорили про те, як діяти українцям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, а також про те, чи є можливість уникнути участі в "референдумах".