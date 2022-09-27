Ірина Верещук:"Референдум ми ніколи не визнаємо. І результат не матиме жодної юридичної сили"

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Ірина Верещук:"Референдум ми ніколи не визнаємо. І результат не матиме жодної юридичної сили"

34 хвилин(и) тому

Ні світ, ні Україна ніколи не визнають "референдуми" на окупованих територіях. Таке переконання в інтерв'ю BBC News Україна висловила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Результати такого “волевиявлення” не матимуть жодної юридичної сили. Всім, хто залишився на окупованій території, я наполегливо рекомендую ігнорувати цей процес", - зазначила пані Верещук.

Журналісти BBC News Україна зустрілися з Іриною Верещук у польському Жешуві. Віцепрем’єрка побувала у медичному хабі в Ясенці, що за 100 кілометрів від українського кордону.