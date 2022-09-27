Як відбувається мобілізація у Росії: вбили військкома, розлючений Дагестан, втеча чоловіків
Як відбувається мобілізація у Росії: вбили військкома, розлючений Дагестан, втеча чоловіків
У Іркутській області під час мобілізації молодий чоловік застрелив військкома. Невдоволення мобілізацією, яку оголосив Путін для поповнення російських військ в Україні, викликало протести у Дагестані та Якутську.
Однак чимало чоловіків у Росії намагаються уникнути мобілізації через міграцію до іншої країни.
Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав Путіна припинити війну, від якої постраждало багато "етнічних меншин", зокрема, буряти, тувинці та калмики.
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