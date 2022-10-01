Путін оголосив анексію, Україна подала заявку в НАТО
Путін оголосив анексію, Україна подала заявку в НАТО
У Москві Володимир Путін оголосив про анексію території, що входить до складу Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
На церемонію запросили підконтрольних Кремлю керівників на окупованих РФ територіях.
У світі негативно сприйняли демарш Москви. А президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ у НАТО в пришвидшеному порядку.
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