Як командири з Азовсталі вперше зустрілися з рідними
Як командири з Азовсталі вперше зустрілися з рідними
Командири захисників Маріуполя вперше після російського полону зустрілися з родинами.
Обійняти найрідніших вони змогли у Стамбулі, де перебувають після звільнення з полону 21 вересня.
3 жовтня усіх п'ятьох командирів - командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера полку "Азов" Олега Хоменка, командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу та заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара відзначили званнями Героїв України та нагородили орденами Золота зірка.
Тепер вони - Герої України, офіційно.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.