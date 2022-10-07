Захисник Маріуполя "Тавр" про російську неволю

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Захисник Маріуполя "Тавр" про російську неволю

16 хвилин(и) тому

Українські військові розповіли деталі про свою здачу в полон, перебування у московській тюрмі, повернення та плани визволення побратимів.

За словами "азовців", військово-політичне керівництво України надавало їм вибір щодо здачі у полон, та офіцерський склад гарнізону Маріуполя одностайно підтримав цю ідею, адже сотні поранених на "Азовсталі" повільно помирали без ліків та медичної допомоги.

Тепер усю енергію командири "Азову" скеровують на звільнення сотень бранців, які досі перебувають у полоні.